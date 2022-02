A febbraio, il circolo ARCI Prometeo promuove una serie di iniziative volte ad approfondire nuove branche della biologia marina e nuovi approcci allo sviluppo sostenibile, in un’ottica di tutela ambientale.

Inoltre, tornano ogni giovedì sera dalle 21.00, i Faenza Board Games Night: serate dedicate al gioco da tavolo in collaborazione con l’associazione Area Games.

Il primo appuntamento è martedì 8 febbraio, alle ore 20.45. Con l’aiuto di Claudia Campanini – studentessa del Master Internazionale di Risorse Biologiche Marine (IMBRSea) coordinato dall’Università di Ghent – si analizzeranno fenomeni come: sbiancamento delle barriere coralline, scomparsa delle praterie sottomarine e devastazione dei fondali marini per la pesca a strascico. Una delle possibili soluzioni a questo genere di danni antropici è il restauro degli ecosistemi, branca emergente dell’ecologia e della biologia marina. A sancire la sua necessità nelle politiche ambientali mondiali, l’ONU istituisce il Decennio per il Restauro Ecosistemico (UN Ecosystem Restoration Decade) dal 2021 al 2030. Cercheremo di capire cosa si è fatto finora con qualche esempio nazionale ed internazionale.

Si continua domenica 20 febbraio, alle ore 18.00 con l’incontro “Ambiente e territorio: applicazioni di sostenibilità in Emilia-Romagna”. Trattasi del primo incontro del progetto Concittadini del futuro. Una serie di incontri per parlare di ambiente, legalità e futuro legato al bando Concittadini dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Gli appuntamenti – rivolti in primo luogo ma non solo alla comunità studentesca faentina – sono orientati ad approfondire l’intreccio fra la difesa delle risorse e degli spazi naturali e il rispetto della legge. Questo primo appuntamento vedrà al centro il tema della sostenibilità, della sua declinazione sui temi ambientali e della situazione complessiva in Emilia-Romagna, grazie al contributo della dott.ssa Sara Birardi, ingegnere ambientale, dell’associazione di divulgazione scientifica Minerva. È consigliata la prenotazione al seguente link Billetto: https://billetto.it/…/ambiente-e-territorio…

Il progetto è svolto in collaborazione con diverse associazioni del territorio faentino (Legambiente Lamone, Fronte Comune, Fridays for Future, Arci Ravenna, Libera Ravenna, Gioventù Federalista Europea, Gruppi scout Agesci Faenza 1 – 2 – 3 – 4). Per iscriversi gratuitamente a tutto il percorso è possibile mandare una mail a: prometeo.arcifaenza@gmail.com

La programmazione di febbraio si conclude venerdì 25, alle ore 18.45, con la presentazione del libro “Albeggerà al tramonto” (Marsilio Editore, 2021) di Marco Trionfale, autore che in realtà non esiste. La sua identità si nasconde in quel cognome “auto-celebrativo”, che altro non è se non l’anagramma dei nomi di tre amici, Franco, Leo e Mirta, che hanno composto il libro a sei mani. Franco Costantini, Leonardo Fedriga e Mirta Contessi dialogheranno con Guido Mondini, esperto di cultura romagnola, e ci condurranno dietro le quinte della loro collaborazione e tra le pagine del libro che ne è nato. Il volume è ambientato a Fratti, piccolo quartiere dell’immaginaria provincia romagnola Corvina, in un futuro molto prossimo. In politica sono sbiaditi tutti i colori, il guadagno personale la fa da padrone e si è perso qualsiasi ideale, fuori dall’individualismo più sfrenato. Un drappello di anziani militanti non si rassegna al declino dei sogni per cui ha lottato una vita, e decide di ribellarsi, sfidando, oltre al sistema, se stessi e la propria età, dando vita ad un’avventura ricca di risvolti inaspettati e momenti profondamente umani. Verranno messe a disposizione delle copie per chi fosse interessato all’acquisto.

Tutte le serate sono ad ingresso libero con tessera ARCI (tesseramento 2022 in corso). Date le disposizioni governative e di Arci nazionale in materia di sicurezza sanitaria, per l’accesso all’interno dei locali del circolo è necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.