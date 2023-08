“Ritengo che agli inizi di settembre saremo in grado di finalizzare l’ordinanza per la ricostruzione privata per fornire alle famiglie indicazioni e strumenti utili per quantificare i danni e poi procedere ai rimborsi. La stessa cosa faremo per le imprese.

Chiederò l’allocazione delle risorse in funzione di quello che il presidente del consiglio ha detto e scritto per il totale rimborso. Sarà chiesto questo adeguato fabbisogno finanziario una volta ottenuto i dati precisi”. Lo ha detto dal Meeting di Rimini il commissario straordinario per la ricostruzione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana a seguito dell’alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

“Oggi ho firmato l’ordinanza che a breve sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e che quindi avrà effetti operativi per i ristori ai Comuni, a quelli che vengono detti enti attuatori, i consorzi di bonifica, a coloro che hanno erogato e messo in opera questi interventi“.

Si parla di oltre 2.500 interventi per circa 289 milioni di euro. A questi si aggiungono altri 123 milioni per il 2024.

“C’è il perimetro finanziario, c’è capienza. Possiamo andare avanti” ha detto il commissario.

Si parla di circa 448 milioni di euro per il 2023 che saranno messi a disposizione a breve quando sarà emanata l’ordinanza.

