Poste Italiane comunica che gli Uffici Postali di Massa Lombarda e Bagnara di Romagna saranno interessati dai lavori di ammodernamento per consentire l’avvio dei servizi del progetto Polis e migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Le sedi sono inserite nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR e la restante parte da Poste Italiane. Questo progetto ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri, tra questi quello di Codigoro per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Nell’ufficio di Massa Lombarda da pochi giorni sono partiti i lavori che proseguiranno fino a fine febbraio.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Massa Lombarda la continuità di tutti i servizi attraverso un Ufficio Postale mobile, situato nelle adiacenze dell’ufficio postale, dove potranno essere eseguite tutte le operazioni con orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.

Oltre Massa Lombarda, anche l’ufficio di Bagnara di Romagna, in via Don Frontali 13, sarà interessato da lavori Polis da lunedì 22 gennaio fino a martedì 30 gennaio salvo imprevisti di cui si darà tempestivamente comunicazione.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Bagnara la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio di Solarolo in via Madonna della Salute, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Per l’utilizzo del Postamat Atm l’ufficio postale più vicino è quello di Castel Bolognese in via Contoli 131.