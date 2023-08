Agenda Trasformativa Urbana: a Ravenna lavori per oltre 11 milioni di euro

Abbattimento delle spese energetiche, percorsi di inclusione digitale e per le persone con disabilità, impianti sportivi, la rifunzionalizzazione dell’Almagià in centro polivalente, nuove ciclovie e piste ciclabili. Presentati gli interventi che Ravenna realizzerà grazie all’Agenda Trasformativa Urbana di Sviluppo Sostenibile (ATUSS), finanziata con appositi fondi europei messi a disposizione dalla Regione. 11 milioni e 30 mila euro l’investimento complessivo. 8 milioni e 400 mila euro saranno coperti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). La parte rimanente, poco più di 2 milioni e mezzo, sarà a carico del Comune. Fra i nuovi percorsi ciclabili anche la ciclopedonale Madonna dell’Albero-Ponte Nuovo e la ciclovia da Classe a Mirabilandia, suddivisa in tre interventi, ai quali si aggiunge la riqualificazione della piazza di Fosso Ghiaia.