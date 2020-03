Alcuni dei dissuasori tanto contestati negli ultimi giorni, installati dal Comune di Faenza lungo la pista ciclopedonale di Borgo Tulliero, in prossimità degli incroci con le diverse strade trasversali alla Modiglianese e agli accessi alle abitazioni, sono stati abbattuti.

A denunciare l’episodio sul proprio profilo Facebook è stata nella prima serata di giovedì la Fiab, che quei dissuasori aveva contestato. L’episodio è avvenuto all’altezza dell’abitazione dello scultore Gian Franco Morini, che alla ciclabile ha dedicato una scultura. Non si sa con certezza se si sia trattato di un incidente o di un atto vandalico, ma le prime impressioni propendono per la seconda ipotesi.

(foto pubblicata da FIAB sul proprio profilo Facebook)