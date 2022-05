Sabato 14 maggio, alle ore 10.30, presso gli spazi di Casa Dante, in via G. Da Polenta, 4 la rassegna A spasso con Dante 2022 – Tenere altro viaggio propone Lo spettacolo del Paradiso, laboratorio grafico per creare un teatro di carta ispirato al Paradiso dantesco.

L’attività è rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni.