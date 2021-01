A fine mese la presentazione del piano d’espansione del Pronto Soccorso: su due piani e con nuove sale operatorie

A fine mese verrà presentato il nuovo progetto di espansione del pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna. Un progetto a che non sarà pronto prima di alcuni anni, ma reso necessario dopo le difficoltà emerse in questo periodo di crisi sanitaria. Al momento l’azienda sanitaria ha fornito solo alcuni piccoli dettagli: la nuova area sarà di 4 mila metri quadrati e avrà un piano superiore nel quale verranno organizzati letti per la rianimazione e un blocco operatorio per gli interventi chirurgici d’emergenza, oltre al vano tecnico funzionale all’intero reparto. A fornire i primi dettagli di come è e sarà riorganizzato il pronto soccorso, anche dal punto di vista gestionale, è stato il direttore sanitario dell’Ausl Romagna Mattia Altini, in videoconferenza con il sindaco Michele de Pascale. Un appuntamento durante il quale è stato affrontato anche il progetto di sdoppiamento della medicina interna ed è stato annunciato un piano, a lungo termine, sulla geriatria