80 mila euro per la salvaguardia e la valorizzazione del dialetto

80 mila euro per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti. La Regione Emilia-Romagna ha approvato un bando per finanziare attività e iniziative ideate da Comuni, Unioni, Province, associazioni culturali e organizzazioni del Terzo Settore per tutelare i diversi dialetti della nostra regione.

Il bando potrà andare a finanziare diverse tipologie di attività: studi e ricerche sui dialetti locali e sulle loro variazioni, anche in collaborazione con Università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore. Si potranno organizzare seminari, convegni, ma soprattutto corsi, progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata al dialetto.