L’8 marzo si celebra, come di consueto, la Giornata internazionale dei diritti della donna, che è occasione di riflessione attraverso la promozione di eventi e iniziative che coinvolgono la città.

Numerosi, anche quest’anno, gli appuntamenti in programma, organizzati da associazioni, gruppi femminili, gruppi informali e tante altre realtà cittadine, che il Comune coordina e diffonde attraverso i propri canali di informazione e social.

“E’ sempre doveroso – afferma Federica Moschini, assessora all’ Associazionismo e volontariato, politiche e cultura di genere e decentramento – sottolineare il lavoro delle associazioni, che è prezioso e infaticabile, portando avanti insieme all’Amministrazione comunale un impegno costante e capillare di sensibilizzazione ed educazione permanenti sui temi della parità di genere, sul ruolo e sulla condizione della donna oggi in ogni ambito, sulle discriminazioni, ma anche sulle conquiste sociali conseguite. Purtroppo sul tema soprattutto della violenza di genere bisogna ancora lavorare molto nell’ambito formativo e culturale, così come occorre impegnarsi, anche a livello legislativo, sulle discriminazioni che riguardano le donne nel campo del lavoro e della conciliazione dei tempi legati alla gestione familiare e della vita quotidiana in genere. Questa è l’occasione per ringraziare tutte e tutti coloro che si sono spesi nell’organizzazione degli appuntamenti fino a comporre un ricco calendario che va ben oltre il giorno della ricorrenza e si spinge fino al successivo mese di aprile con l’intento di coinvolgere e raggiungere il maggior numero di persone possibili”.

Le iniziative in programma investono vari temi che vanno dalle riflessioni sugli stereotipi e i pregiudizi alle politiche di prevenzione medico-sanitaria ai ruoli rivestiti nel mondo imprenditoriale e produttivo fino agli ambiti culturali, educativi e politici oltre a focus su donne famose che si sono distinte in settori specifici come la poetessa Amalia Guglielminetti, la costumista ravennate Emma Calderini, l’infermiera britannica Florence Nightingale.

Ecco di seguito il programma:

Dall’ 1 al 31 marzo, Ravenna, attività commerciali “Vetrine consapevoli”. Esposizione in vetrina di materiale informativo sulla Endometriosi. Associazione Progetto Endometriosi OdV

1 marzo alle 18, in sala D’Attorre, presentazione del libro di F. Seneghini e M.Giani “Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il duce”, a cura di Centro Relazioni Culturali-Comune di Ravenna

3 marzo alle 17 al Mama’s Club presentazione del libro “Diva. Una donna nella Romagna del Novecento” di Diva Cellini, con l’intervento della Band Open Doors a cura di Mama’s Club e Circolo Arci Scintilla il Re di Girgenti e Ass.ne Porte Aperte (per i tesserati, possibile tesserarsi in loco);

4 marzo alle 21 nella sala Corelli del teatro Alighieri si terrà il “Concerto per la giornata internazionale della Donna”. Sul palco due giovani musiciste: H. Elders al violino, M. Furukubo al pianoforte, a cura di Emilia Romagna Concerti; biglietteria Teatro Alighieri

6 marzo alle 16 alla CNA Ravenna “Siamo Donne, oltre i doveri c’è di più!” Incontro con Linea Rosa, a cura di CNA Impresa Donna Ravenna;

dal 6 marzo al 6 aprile in piazza Del Popolo nella Vetrina della Cassa di Risparmio “Com’eri vestita”. Mostra per riflettere sugli stereotipi e i pregiudizi di genere, a cura di Linea Rosa ODV

7 marzo

alle 17.30 in sala Buzzi in via Berlinguer 11, presentazione del volume “Donne che hanno costruito identità e relazioni. Luigia, Alba, Lina e tante altre donne in una periferia urbana degli anni ‘50-’60”, a cura di Valeria Tisselli, Giancarla Tisselli e Laura Orlandini.

alle 19.30 nella sala Hof a Porto Fuori Apericena, musica di D. Peroni e letture tratte dallo spettacolo “Parole in transito” (per prenotarsi telefonare ai numeri 331.5772884, 338.2165756), a cura di associazione 8 marzo donne di Porto Fuori, Asja Lacis APS, Lions Club Dante Alighieri.

nella sede Autorità Portuale di Ravenna, nel quadro delle azioni programmate nel Gender Equality Plan 2023-25 seminario dedicato ai/alle dipendenti dell’Autorità Portuale di Ravenna, in collaborazione con Linea Rosa;

8-31 marzo, in via Zirardini Open Air Gallery su “Le donne di Ravenna. Una rassegna di immagini dedicata alle donne nella storia di Ravenna”, a cura di Ravenna Tourism, Rosetta Berardi, Casa delle Donne.

8 marzo

dalle 7.30 alle 15 nella piazzetta angolo tra le vie Barbiani e Cavour Banchetti distribuzione mimose, a cura dell’Udi Ravenna;

dalle 8 alle 19 alla Casa di Cura Domus Nova 8 marzo: “prestazioni strumentali di prevenzione polispecialistica dedicata alla donna”. Contact center 0544-508311, in collaborazione con Linea Rosa;

dalle 8.30 alle 13 “Un fiore a km 0” Mercato contadino Campagna Amica Ravenna, via Canalazzo 59. Assaggi di cibo contadino e omaggio alle donne, a cura di Coldiretti Donne Ravenna e Floricoltura Bandini;

alle 10.30 in piazzetta Verde Sellitto a Villanova di Ravenna “Il mondo della donna”. Letture di poesie sulle donne scritte e interpretate da Novella Prati, a cura del Comitato cittadino;

dalle 10 alle 12 nella sala Cavalcoli della Camera di Commercio “Impresa al femminile, tenace e resiliente. Donne imprenditrici raccontano la loro esperienza con una finestra sull’evento alluvione e ripartenza”. Dati e informazioni su imprenditoria femminile, a cura di Soroptimist, Camera di Commercio, CPO ODCECRA;

alle 11 al parco 8 Marzo di Porto Fuori Inaugurazione di una panchina rossa e targa in ricordo di Lubiana Zabberoni, a cura dell’associazione 8 Marzo Donne di Porto Fuori;

dalle 16.30 alle 19 al Cisim di Lido Adriano Otto marzo a Lido Adriano Laboratorio di cucito “Un fiore per tutte”; alle 17.30 inaugurazione mosaico “Ravenna. Città amica delle donne”, a seguire lotteria solidale, a cura di Librazione, Cisim, Informadonna, Agorà;

alle 15.30 al CRA Don Giovanni Zalambani di Sant’Alberto Inaugurazione di una panchina rossa e Letture di poesie sulle donne a cura di Antonella Tacchinelli;

alle 17 nella Casa Museo Biblioteca Olindo Guerrini a S. Alberto, “Dietro il volto. L’universale mistero del velo”. Inaugurazione Mostra fotografica di Rosetta Berardi. Dal 8 marzo al 6 aprile a cura dell’associazione culturale Amici di Olindo Guerrini, biblioteca Classense, assessorato al Decentramento. Per info amiciguerrini@gmail.com

Nelle sedi della provincia di Ravenna Legacoop Romagna consegna attestato di riconoscimento alle associate che hanno ottenuto la Certificazione sulla Parità di Genere, a cura di Legacoop Romagna

Nelle sedi della provincia di Ravenna Confartigianato incontra le nuove imprenditrici, a cura di Movimento Donne Impresa Confartigianato Provincia di Ravenna;

9 marzo

alle 9.30 in piazza San Francesco si darà il via alla “Pedalata della mimosa”, prenotazione per i non soci FIAB (335-5332196);

alle 11 al Museo Classis “La certificazione di genere: un processo di inclusione, miglioramento e opportunità”. Interverranno: O. Bakkali, N. Simoni, L. Marongiu, F. Moschini, M. Panebarco, C. Pedro, L. Serra, a cura di Fondazione RavennAntica;

alle 15 al Circolo Arci Ammonite “E zir dla burdela” Camminata non competitiva. Percorsi da 5 e 8 km. Iscrizioni sul posto dalle 14.15 (dai 13 anni costo 10euro). L’incasso sarà devoluto al Gruppo Una panchina per Elisa. (in caso di maltempo l’evento sarà annullato), a cura di: Una panchina per Elisa, Le Ammonite Aps, Comitato cittadino di Ammonite, Circolo Arci Edda Solaini;

Dal 9 marzo al 25 maggio nella Manica Lunga Biblioteca Classense sarà visitabile la mostra “La poesia delle immagini. Sonia Maria Luce Possentini, un percorso tra libri e illustrazioni”. ingresso libero, martedì e venerdì 15-18.30- sabato 9-13/15-18.30; sono previsti laboratori per bambini/e e visite guidate, a cura di Istituzione biblioteca Classense (per le prenotazioni stravaglini@classense.ra.it);

10 marzo: alle 15.30 nella sala del Consiglio, sede decentrata Piangipane, “Non sono (solo) una signora…”, concerto del gruppo vocale “A voj cantè neca me” “Musica e parole, a cura di: Un mosaico di idee, Proloco Piangipane;

15 marzo

alle 18 nella sala D’Attorre P. Battistel e D.Poggiali presentano “L’arcolaio delle fiabe. Il femminile e la trasfigurazione nei racconti popolari”, a cura del Centro Relazioni Culturali, Comune di Ravenna

alle 21 nella sala Corelli del teatro Alighieri avrà luogo l’Evento musicale, a cura di Officina della Musica. Il ricavato sarà devoluto a Linea Rosa;

16 marzo

Dalle 8.30 alle 13 nella piazza del Mercato, via Sighinolfi (lato via Berlinguer) Associazione progetto Endometriosi Tavolo informativo e distribuzione di vasi di gerbera e semi di girasole, con offerta minima.

Alle 17 nella sala conferenze, Casa Museo Olindo Guerrini, a Sant’Alberto “Omaggio ad Amalia Guglielminetti”. Aperitivo letterario, con intermezzi musicali, a cura di associazione Il Glicine APS, in collaborazione con biblioteca Classense e assessorato al Decentramento; per info e prenotazioni: ilglicine.info@gmail.com

21 marzo: alle 15.30 nella sala del Camino della biblioteca Classense “Emma Calderini: disegni e volumi di una costumista ravennate in Classense. Vita, studio, arte e successo”, a cura di CIF – Ravenna (è necessario prenotarsi al 347/8433465);

23 marzo: alle 21 all’Almagià “Insieme” spettacolo conclusivo del laboratorio di Teatro e Autobiografia – Asja Lacis APS

5 e 6 aprile

al teatro Alighieri “#Cittadine alla conquista del voto. Leggere per…ballare. Il lungo viaggio delle donne per ottenere il diritto di voto”.

5 aprile alle 20.30 è rivolto alla cittadinanza; il 6 aprile alle 10 è riservato alle scuole, a cura di FNASD e Centro Documentazione Donna di Modena; per le prenotazioni fed.naz.danza@gmail.com ;

Infine si segnalano gli eventi riservati alle scuole

4 e 5 marzo, all’IPS Callegari Olivetti “Florence Nightingale at school: una donna che cambiò la storia sanitaria portando benefici alla popolazione”, a cura di CNAI Ravenna e IPS Callegari Olivetti;

nella settimana dell’8 marzo gli Istituti scolastici classi 5^ di scuola primaria e secondaria di 1° grado “#8marzodellebambine#posso essere quella che voglio”, incontri, letture, lavori di gruppo, video…la realtà delle bambine e ragazze nel mondo, a cura di Unicef Ravenna, FIDAPA;

8 marzo alle 11 nella scuola Guido Novello “Frammenti femminili dello spazio urbano. Cura e valorizzazione dei giardini dedicati alle donne che hanno lasciato un segno nella storia”. Città di Ravenna, a cura di Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Ravenna, IC G. Novello.