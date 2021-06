“Questa mattina ho appreso con sorpresa da un articolo comparso sulla stampa che a luglio, fra un mese, sarà attiva un’area camper a Marina di Ravenna in via Del Marchesato.

Sarebbe questa la ‘promessa’ del sindaco fatta alla riunione con i camperisti.

Ho usato il condizionale perché lascio il beneficio del dubbio che i camperisti abbiano capito male. Se così non fosse e la ‘promessa’ fosse vera, da presidente del Comitato Cittadino vorrei rivolgere alcune domande:

Perché il territorio e le associazioni su questa ipotesi non sono mai stati consultati?

Perché dopo oltre 20 anni in cui dal territorio arrivava la richiesta in modo continuo e reiterato basta una riunione con le associazioni dei camperisti per avere l’area camper in un mese?Dove sarà localizzata esattamente? Via Del Marchesato è lunga.

Come sarà attrezzata?

Di quali servizi sarà dotata?

Che costo avrà per i camperisti?

Perché non se ne è mai parlato in Consiglio Territoriale della nuova area camper?

C’è stata una discussione in Consiglio Comunale o in qualcuna delle commissioni?

E’a bilancio del Comune di Ravenna?

Quali fondi verranno utilizzati?

Perché con un mese a disposizione il nostro fondato timore è che si faccia una frettolosa riconversione dell’attuale parcheggio per cui sono incorso i lavori con la solita improvvisazione e mancanza di programmazione di cui Marina di Ravenna soffre da decenni, un pò come appiccicare a caso degli adesivi su un foglio bianco, uno zibaldone di cose senza un progetto ed una programmazione.

Se così fosse sarebbe l’ennesimo ‘stupro’ di un paese che ha bisogno invece di un progetto di lungo periodo, di una programmazione, di una ‘destinazione d’uso’.

L’area camper andava certamente fatta, ma confrontandosi col territorio, cercando e vagliando idee, progetti e soluzioni, con calma e capacità di progetto.

Tutte cose che, se le indiscrezioni fossero vere, sono assolutamente mancate.”

Stefano Gardini Presidente Comitato Cittadino Marina di Ravenna