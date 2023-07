Lunedì 3 e martedì 4 luglio si sono svolte presso il Centro Civico Rioni le prime visite veterinarie sui cavalli che i Rioni faentini hanno presentato per la partecipazione alle Manifestazioni del Niballo Palio di Faenza anno 2023. Le visite sono state effettuate dalla Commissione sanitaria del Niballo Palio di Faenza, composta da rappresentanti del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna e dell’Ausl della Romagna – ambito di Ravenna, presieduta dal professor Alessandro Spadari, docente di Clinica Chirurgica e Ortopedia Veterinaria, nonchè componente del corso integrato di Patologia, Clinica e Terapia chirurgica del cavallo presso l’Università di Bologna.

I Rioni hanno presentato alla Commissione un numero totale di 24 cavalli e di essi ben 22 hanno ottenuto la piena idoneità alle gare e uno è ammesso con riserva, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che le scuderie rionali continuano a svolgere nella selezione e cura dei loro cavalli, nella primaria attenzione alla salvaguardia e garanzia del benessere animale.

Pertanto, in base all’esito delle pre-visite così come formalmente comunicato all’amministrazione dal Presidente della Commissione Sanitaria, i cavalli iscritti a partecipare alle Manifestazioni del Niballo per l’anno 2023, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento dei controlli sanitari, sono i seguenti:

Borgo Durbecco: Princesse de Rio, Perfectly, Mister Armando, Castellana Saura

Rione Giallo: Ramona Danzig, Ischia Porto, Foto di Rito, All Our Dream, Quacker Jack,

Rione Nero: Boracay, Vega Durgalesa, Lethal Grey, Kelly in Black

Rione Rosso: Vanilla Cream, Bite Tue, Cala di Forno, Coltre di Neve, Maisimileaquesta

Rione Verde: Guaderian, Green Commander, Il Carbonaro, Blue Mayson