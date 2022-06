200 Km di escursioni fra i Sentieri Agrourbani di Modigliana: il 3 e 4 luglio torna il festival | VIDEO

Modigliana è una nuova importante meta per il turismo escursionistico. Lo dicono i dati dell’ultimo anno, monitorati a partire dal 3-4 luglio 2021 quando debuttò il festival Sentieri Agrourbani, mettendo a disposizione dei turisti 9 sentieri per scoprire il territorio delle 3 valli sopra Faenza. Il 3 e 4 luglio 2022 Sentieri Agrourbani festeggerà la sua seconda edizione. 10 quest’anno i sentieri a disposizione, quasi 200 km da poter esplorare: il 3 e 4 luglio con diversi eventi ideati dal Comune di Modigliana e dalla Consulta Giovai e con le visite delle guide Gae; durante tutto l’anno prendendo come punto di riferimento il sito internet Sentieri Agrourbani dove poter ottenere informazioni sulle escursioni e sul territorio. Due i passaporti ideati per i turisti, del Viaggiatore e dell’Agrituristia, per monitorare il proprio passaggio e ricevere in cambio i premi messi in palio.

Il progetto è ideato con la collaborazione di La Bcc, Romagna Acque, Unica Reti, Bellini, Decathlon Faenza, Conad Modigliana.