La visita guidata alla Pinacoteca Comunale continua il percorso di una tenutasi lo scorso anno che, partendo dal lapidario situato nel Vestibolo, era arrivata ad esaminare le opere d’arte fino alla caduta della Signoria manfrediana ad opera del Valentino.

Seguendo il nuovo percorso espositivo inaugurato l’11 dicembre 2021, verranno prese in esame in questa occasione le opere esposte nel grande Salone delle Pale d’altare, provenienti dalle più importanti chiese faentine, alcune delle quali distrutte. Seguirà la cosiddetta Sala del Magistrato, per finire nella successiva, dove sono esposti alcuni dipinti di genere settecenteschi per arrivare alle novità portate a Faenza da Felice Giani, di cui la città, sua seconda patria, ricorda quest’anno il duecentesimo anno dalla morte.

È richiesto un contributo destinato a fini culturali (comprensivo del costo di ingresso) di 8 euro; 6 euro per i soci Pro Loco Faenza.

Ritrovo: ore 15.00, Via Santa Maria dell’Angelo 9

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni:

PRO LOCO FAENZA Voltone Molinella 2 – tel. 0546 25231