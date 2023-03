Le giacche indossate a Sanremo quando sul palco dell’Ariston cantò “La solitudine”, i premi, le foto, i regali dei fan, il tapiro. I cimeli di una carriera raccolti a partire dal 1993 adornano oggi la casa dove è cresciuta Laura Pausini e dove ha vissuto fino ai 18 anni con i genitori. Oggi quella casa sta attendendo di diventare un museo. Lo ha rivelato Laura Pausini in un’intervista a RadioDeejay, durante il tour radio promozionale dei prossimi eventi, le prime interviste concesse dopo il matrimonio, il singolo e dopo l’annuncio del nuovo tour internazionale.

La casa si trova a Solarolo, in via Santi 14. I genitori l’hanno regalata alla cantante. Oggi è la sede del fan club della cantante, visitabile appunto solo dalle persone iscritte. Per trasformare l’abitazione in museo è stato necessario un passaggio burocratico, il cambio di destinazione d’uso. Ora sono in corso lavori necessari per la fruizione al grande pubblico.