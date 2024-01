Con l’inizio del 2024 il Circolo Velico Ravennate presenta il suo calendario eventi dedicato al mondo delle derive e, più in generale, alla vela giovanile.

Aperta la stagione con due appuntamenti riservati alle classi ILCA (14/1) e ILCA-29er, una zonale svoltasi la scorsa domenica (21/1), il sodalizio di via Molo Dalmazia guarda ora a inizio marzo, quando ospiterà una Zonale Optimist (3/3) cui seguirà la Nazionale del doppio giovanile 29er (25/4), regata che porterà a Marina di Ravenna un consistente numero di atleti.

Derive ancora protagoniste a luglio, con l’Italiano Team Race Optimist (19-21/7), disciplina che con le sue regate cortissime è tra le più coinvolgenti del panorama giovanile, e ad agosto, quando la Coppa AICO convoglierà verso Marina di Ravenna il meglio della classe Optimist (18-20/8); il mese si chiuderà con una Zonala RS Feva e 29er (25/8).

A settembre torna il classico appuntamento con il Trofeo Panzavolta (8/9), evento riservato ai giovanissimi delle Scuola Vela dell’XI Zona FIV, mentre sarà ancora tempo di team race a ottobre, quando si svolgerà il Trofeo Gardini Team Race (25-27/10).

Sempre le derive chiuderanno, a novembre, il calendario agonistico della stagione 2024 targata Circolo Velico Ravennate: gli Optimist saranno protagonisti dell’ultima Zonale (17/11) dell’anno.

“Durante le scorse settimane abbiamo lavorato alla definizione di un calendario derive che coinvolgesse le classi più attive in ambito giovanile, che è quello di principale interesse per il Circolo Velico Ravennate – spiega Jacopo Pasini, responsabile dell’attività sportiva del club – Avremo gli Optimist, che torneranno a Marina di Ravenna per la Coppa AICO, dove ci aspettiamo oltre trecento atleti, organizzeremo il Campionato Italiano Team Race e il Trofeo Raul Gardini. Continuerà poi la collaborazione con la classe 29er, della quale ospiteremo una tappa del circuito Nazionale nel mese di aprile”.