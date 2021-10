ASAMAR EMILIA ROMAGNA e i suoi associati desiderano esprimere la loro gratitudine al Comitato Territoriale di Welfare Gente di Mare di Ravenna, e per esso al suo Presidente Cap. Carlo Cordone, alla Direzione Marittima di Ravenna nella persona del suo Comandante C.V. (CP) Giuseppe Sciarrone, per il confronto con l’ AUSL Emilia Romagna, sulla campagna vaccinale per i marittimi in transito nel porto di Ravenna. Un ringraziamento anche a tutto il personale sanitario, e al personale della Polmare, che hanno sposato con convinzione la campagna di vaccinazione degli equipaggi di navi in sosta nel nostro scalo.

I nostri Associati hanno infatti subito aderito con slancio a questa campagna vaccinale nel porto di Ravenna, malgrado la non facile organizzazione, condizionata sia dalla disponibilità di vaccini monodose Jannsen, sia dai tempi di sosta nave che, in questo periodo, anche a causa della congiuntura economica in essere, risultano essere ancora più imprevedibili.

In nome di un obiettivo più alto, queste difficoltà organizzative sono state superate dalla disponibilità e sollecitudine del personale medico sanitario ASL e di Igiene Pubblica che, in piena sinergia, ha permesso agli equipaggi di quattro navi, assistite a Ravenna da quattro Agenzie Marittime nostre Associate, di completare l’iter vaccinale con il monodose Jannsen nel giro di sole 36 ore. Le nazionalità dei marittimi vaccinati sono molteplici dalla Siria all’Egitto, dalla Palestina al Vietnam ed alle Filippine ciò, ha reso ancor più complicate le necessarie pratiche e le formalità necessarie.

Per gli Associati di ASAMAR Emilia Romagna questo è sicuramente un grande successo e un vanto per il nostro scalo e, pertanto, merita di essere doverosamente sottolineato.

Grazie alla nostra organizzazione sanitaria, che ha dimostrato nuovamente quell’encomiabile dedizione che tutti ricordiamo durante i giorni più bui della pandemia – e ai consolidati rapporti con la Direzione Marittima e Comitato di Welfare Gente di Mare, è stato possibile, vaccinare questi lavoratori del mare, offrendo tutta l’attenzione e la cura che meritano a partire dai piccoli gesti, come la compilazione dei moduli, fino alla riservazione di spazi per assicurare la privacy e la calma necessaria per affrontare anche le inevitabili difficoltà comunicative.

Come già sottolineato, ASAMAR Emilia Romagna è pienamente soddisfatta di questo risultato e concorda pienamente con l’iniziativa intrapresa dalla Direzione Marittima di Ravenna e Comitato di Welfare della Gente di Mare di mantenere alta l’attenzione su questo tema, affinché si riesca a vaccinare quanto più personale di bordo possibile, dimostrando ancora una volta che il cuore romagnolo di Ravenna è grande e aperto all’accoglienza e all’assistenza.