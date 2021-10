Il deposito di GNL al centro delle nuove strategie di sviluppo del porto di Ravenna | VIDEO

L’inaugurazione del nuovo deposito di GNL da parte di Ravenna Depositi Italiani GNL ha aperto un ulteriore nuovo scenario per lo sviluppo del porto di Ravenna che si affianca ai lavori di approfondimento del Candiano. Come è stato infatti sottolineato durante la presentazione, il deposito sarà un punto di riferimento per l’autotrasporto ma anche per le navi crocieristiche, che Ravenna punta ad intercettare in numero sempre maggiore proprio grazie anche ai lavori di ammodernamento del porto. Il deposito Ravennate è inoltre il primo deposito di GNL dell’Italia continentale e sarà quindi al centro delle nuove strategie del settore dell’autotrazione che fa segnare nell’ultimo anno un incremento del 40% di mezzi pesanti alimentati a gas naturale liquido. Stime confermate dai dati provvisori del 2021.