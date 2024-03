Giovedì 14 marzo alle 14.15 all’auditorium «Arcangelo Corelli» di Fusignano, in vicolo Belletti 2, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna presenta il progetto che ha portato alla digitalizzazione del procedimento amministrativo di accesso agli atti e la relativa dematerializzazione degli archivi delle pratiche edilizie dell’Unione e dei nove Comuni ad essa aderenti.

Il convegno si intitola «Dalla carta alla nuvola»: saranno presenti gli esperti che hanno contribuito alle varie fasi del progetto, gli enti, i partner di progetto coinvolti (Tim, Pa Abs, Bucap), che approfondiranno nel dettaglio le opportunità per i professionisti e i cittadini

Dopo i saluti del sindaco di Fusignano Nicola Pasi, referente per l’Agenda digitale dell’Unione, sarà data la parola a Federico Vespignani, dirigente del settore Progetti strategici, sviluppo economico e promozione territoriale dell’Ucbr, che introdurrà il progetto.

Seguiranno gli interventi di Giuseppe Augugliaro (direttore dell’area Pubblica amministrazione di Tim), Michela Capponi (direttrice dell’area Pubblica amministrazione di Pa Abs Srl – Retelit Group), Stefano Utzeri (responsabile di progetto e dirigente della direzione operativa di Bucap), Massimo Laurenzi (responsabile dell’area Archivistica e trasformazione digitale di Bucap), Giampiero Romanzi (funzionario archivista della Soprintendenza archivistica e bibliografica per l’Emilia-Romagna), Riccardo Righi (responsabile della funzione archivistica di conservazione del Polo archivistico regionale Parer), Gabriele Bezzi (presidente di Aanai – Regione Emilia-Romagna) e Alberto Fiore (responsabile del servizio Sit dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna). La chiusura dei lavori è prevista per le 17.30.

È previsto il riconoscimento di crediti formativi per gli ordini e collegi professionali di appartenenza.

Il convegno è aperto a tutti, ma è necessaria l’iscrizione (informazioni sul sito www.labassaromagna.it).

Per ulteriori informazioni, scrivere a comunicazione@unione.labassaromagna.it.