L’associazione Fatti d’Arte ha avviato su Change.org una raccolta firme per chiedere che l’installazione “È Galet de Paciug”, sulla rotatoria davanti al Fontanone, al termine del viale dello Stradone, diventi permanente. Il galletto è un’opera di Alessandro Turoni, realizzata in occasione della mostra collettiva “La Borda”, allestita da Fatti d’Arte all’interno del Fontanone. Realizzata con materiali di recupero, rappresenta il gallo con la caveja, ma contemporaneamente gli sforzi di tanti volontari nei giorni successivi all’alluvione. Accanto al gallo infatti una pala per ricordare la Romagna e gli sforzi dopo gli allagamenti.

“È Galet de Paciug” realizzato dall’artista Alessandro Turoni è riuscito ad incarnare il sentire di tanti di noi.” spiega Fatti d’Arte nella propria raccolta firme. “Noi ci siamo affezionati al galletto e vorremmo adottarlo ripensandolo in maniera permanente e renderlo un simbolo con targhetta di quello che è successo e che ha colpito la nostra città è tutta la Romagna.

È importante non dimenticare e noi come tanti altri vorremmo che rimanesse per sempre, scegliendo un luogo anch’esso simbolico.”