Cinquecento caffè offerti alle attività del centro storico. E’ la singolare iniziativa di Puro&Bio, la nuova gelateria di via Cavour. Per risollevare un po’ gli umori della gente in uno dei periodi più difficili della nostra storia, la gelateria ravennate – che dal 12 novembre diventerà anche caffetteria – ha deciso di offrire un espresso a negozianti, commesse, impiegati pubblici e privati che lavorano nei pressi di via Cavour.

Da oggi, infatti, Viola e le ragazze di Puro&Bio suoneranno nei campanelli degli uffici e si recheranno nei negozi del centro per distribuire 500 coupon per gustarsi gratuitamente uno squisito caffè con miscela biologica della torrefazione Caffè Gentili. Un piccolo gesto per rafforzare il senso di comunità e anche per “scaldare” la macchina in vista del 12 novembre quando, tutti i giorni dalla mattina fino alle 18, l’emporio del gelato di via Cavour diventerà anche bar e caffetteria.

Tra l’altro, per tutto il mese di novembre, per ogni caffè acquistato verrà consegnato un biglietto della “lotteria Treedom” che metterà in palio, ogni settimana, un albero di cacao o di caffè.

Anche Puro&Bio Ravenna, infatti, sostenendo “Treedom” finanzia direttamente piccoli progetti agroforestali diffusi sul territorio italiano e nel sud del mondo. La filosofia è quella di realizzare ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di nuovi alberi, garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito.