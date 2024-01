Il periodo festivo è terminato ma JFK ON ICE, la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Kennedy, prosegue la sua attività fino a domenica 14 gennaio, con orario dalle 10:00 alle 24:00 venerdì e sabato e dalle 10:00 alle 20:00 nella giornata conclusiva di domenica.

Intanto per i gestori, della ditta Zannoni Chiara, che realizzano da oltre un lustro il progetto in collaborazione con Confesercenti Ravenna-Cesena e la compartecipazione del Comune di Ravenna, è tempo dei primi bilanci: “Possiamo dirci davvero soddisfatti della stagione, la frequentazione si è mantenuta non solo stabile ma è persino incrementata rispetto all’anno scorso, che tra l’altro è stato un anno particolare perché causa caro-bollette alcuni impianti nei centri più piccoli non furono installati – dichiara Chiara Zannoni, titolare della ditta – Per noi è la riconferma della bontà di un percorso che non si è mai interrotto, e per questo ringraziamo anche i nostri partner che ci hanno permesso di assicurare quella continuità che rende la pista tanto amata ed attesa anno dopo anno. Dopo sette anni ormai vengono persone anche da fuori provincia, inoltre si è consolidato il rapporto con gli istituti scolastici del territorio, che frequentano sempre con piacere l’impianto, specialmente al mattino”.

In questa stagione JFK ON ICE si è di fatto trasformato in un vero villaggio natalizio, accostando alla pista lo Scivolo Ghiacciato, molto gradito dalle famiglie con i bimbi più piccoli, ed il Ravenna Express, un trenino che ha portato a spasso per il Centro Storico turisti e cittadini: “Il Trenino è sempre stata una tradizione natalizia ed era ormai assente da qualche anno –spiega Riccardo Ricci Petitoni di Confesercenti Ravenna-Cesena, che supporto e patrocina il progetto JFK ON ICE fin dalla sua nascita – non è più possibile percorrere le vie centralissime perché la circolazione dei pedoni è fortunatamente sempre più densa, per cui il percorso è un po’ più esterno, ma è stato apprezzato anche dai cittadini, che vi hanno colto, sebbene questa esperienza avesse altra natura, anche le potenzialità inespresse di una navetta che colleghi i parcheggi del Centro Storico e permetta di attraversare e muoversi con semplicità. Auspichiamo che l’Amministrazione valuti queste possibilità e permetta lo sviluppo di un progetto di trenino-navetta turistico al pari di altre realtà cittadine, su cui come Associazione di Categoria ci siamo spesi già da tempo”.

JFK ON ICE, infine, al pari della scorsa annualità, darà un contributo alla mitigazione delle proprie emissioni con un intervento di piantumazione di alberi, che verrà decisa di concordia con il Comune di Ravenna.

Ringraziando caldamente tutti i cittadini, gli studenti e gli appassionati che hanno affollat