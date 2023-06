Un 39enne, alla guida di un autoveicolo per trasporto specifico mentre percorreva la provinciale via Pana con direzione Bologna-Forlì, in pieno rettilineo, non si è accorto di due auto ferme all’altezza di una in attesa di svoltare alla propria sinistra. Il conducente del mezzo ha violentemente tamponato le due auto ferme lungo la linea di mezzeria provocando lesioni lievi ad uno dei conducenti.

Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta una pattuglia del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale dell’Unione della Romagna faentina.

L’uomo, agli agenti, è immediatamente sembrato in stato confusionale e con alito fortemente vinoso. Come prescritto dal Codice della Strada è stato sottoposto alla prova dell’alcol test che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a circa cinque volte il consentito (0,5 g/l).

Per il conducente del mezzo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver provocato un incidente stradale, con conseguente ritiro immediato della patente di guida.