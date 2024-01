Tragedia di via Dradi. Ansia, stress e depressione, parla la psicologa: “2 italiani su 10 prendono psicofarmaci, serve controllo continuo”

Ansia, stress e depressione sono sempre più frequenti, causando a volte problemi anche seri nella vita quotidiana di chi ne soffre. Ma il grande problema sono le vere e proprie malattie mentali, che ne soffrono 20% della popolazione, o vero 2 italiani su 10. Questi dati sono stati confermati anche dalla Dott.ssa Cristina Squillario, psicologa e psicoterapeuta.

Lei ha parlato anche della tragedia di via Dradi, il tentato suicidio della 41enne, che si è gettata dal nono piano del palazzo dove viveva, assieme alla figlia di sei anni e al cane, causando la morte della bambina e dell’animale.

Secondo la Dott.ssa Squillario: “I casi di depressione grave, si devono curare e monitorare in continuazione, e un problema grande è il controllo dei pazienti nella somministrazione dei psicofarmaci.

I tagli sulla sanità, – afferma la dottoressa, – rendono difficile il lavoro degli esperti del settore, – spigando che – a causa della mancanza di medici e anche dei costi dei privati, non sempre i pazienti sono adeguatamente seguiti.”

Secondo lei la soluzione per fornire il servizio che questi pazienti necessitano, sarebbe l’istituzione del psicologo di base, accessibile e gratuito per tutti, come si sta sperimentando in diverse regioni d’Italia.

“Dobbiamo captare i campanelli d’allarme, – dice la psicologa, – sopratutto dai giovani, dobbiamo parlare con loro e se necessario rivolgersi ai specialisti.”