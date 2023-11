Ripartono gli appuntamenti con i laboratori musicali organizzati dall’associazione Lugo Music Festival nelle scuole del Comune di Lugo. Anche quest’anno, l’obiettivo primario è la creazione di un ambiente inclusivo utilizzando la musica come strumento di unione.

Si parte giovedì 16 novembre con il laboratorio Serenate Musicali guidato da Alice Luterotti e destinato alle scuole elementari Senza Zaino di S. Bernardino, Sacro Cuore di Lugo ed Enrico Fermi di Voltana. Alice, musicoterapista e performer di musical condurrà il laboratorio sulle emozioni con Miriam Badalamenti, pianista ipovedente: a partire dalla canzone Pace di Arisa, i bambini costruiranno una coreografia in gruppi, cantando e utilizzando anche il linguaggio dei segni della LIS (Lingua Italiana dei Segni).

Il progetto è accompagnato, già da alcuni anni, da La BCC ravennate forlivese e imolese. Emanuela Bacchilega, Presidente del Comitato Locale di Lugo evidenzia e condivide l’energia e la vitalità che l’Associazione Lugo Music Festival trasferisce ai giovani studenti attraverso questi incontri: “Siamo molto orgogliosi di sostenere anche quest’anno un progetto didattico che contribuisce ad arricchire l’offerta formativa degli istituti del nostro territorio, dando ai ragazzi l’opportunità di imparare ad esprimersi attraverso la musica. Contribuendo a queste iniziative diamo testimonianza concreta della prossimità della Banca alla sua Comunità, amplificando il valore di esperienze educative innovative e rendendole accessibili a tanti studenti”.

La musica flamenca invece raggiungerà la Scuola Media Gherardi da lunedì 20 novembre con il laboratorio Flamenco & Clap condotto dal chitarrista Sergio Gómez. L’iniziativa è supportata dal Programma di Internazionalizzazione della Cultura Spagnola, un progetto di Acción Cultural Española (AC/E), istituzione pubblica spagnola. Pablo Álvarez de Eulate González, del Dipartimento Musica commenta con queste parole la realizzazione del laboratorio: “Viviamo in un contesto europeo che ci arricchisce con una grande opportunità: portare una prospettiva internazionale in ogni attività concreta ed espandere i nostri orizzonti di sviluppo. Così facendo ci arricchiamo con la conoscenza che può dare solo un contesto esterno alla nostra comunità locale o nazionale. Imparare questo attraverso la cultura e in spazi pedagogici offre opportunità future per tutti perché ci colloca in un contesto molto più ampio.”

Gómez si è formato a Granada e ha già raggiunto le scuole di tutto il mondo arrivando fino a Los Angeles e San Diego, in California. Flamenco & Clap è un workshop didattico musicale in cui i partecipanti imparano in modo interattivo il ritmo, le melodie e le origini del flamenco.

A conclusione del percorso, ai partecipanti dei laboratori verranno donate delle nacchere in legno, simbolo della musica flamenca, grazie al contributo de La BCC e CNA Area Bassa Romagna. Il Progetto Scuola gode anche del patrocinio e del contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Lugo.