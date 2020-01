Si è svolto nell’Aula Magna della scuola secondaria di primo grado Bendandi dell’istituto Comprensivo San Rocco di Faenza, l’incontro sul tema della sensibilizzazione del rischio sismico condotto dall’Ing. Michele Viroli e a cui hanno partecipato le classi 2^A e 2^B del plesso di Granarolo con i rispettivi docenti di lettere (prof.ssa Erika Raimo e prof. Mirko Montineti).

Gli alunni, attenti e curiosi, hanno ascoltato con vivo interesse l’esposizione ponendo quesiti e intervenendo opportunamente. In particolare, l’Ing. Viroli ha evidenziato come la riduzione della vulnerabilità delle costruzioni rappresenti di fatto l’unica vera difesa oggi contro i terremoti. Si può diminuire questa vulnerabilità ristrutturando, con determinati criteri, gli edifici già esistenti e progettando in modo intelligente quelli ancora da costruire. Perché “Dai terremoti oggi ci possiamo difendere. Tocca a noi fare le scelte giuste.”

Presente all’incontro anche la Dirigente Dott.ssa Marisa Tronconi, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa nell’aiutare i più giovani a gestire la paura in caso di eventi eccezionali come i terremoti.

“Educare per ridurre il rischio. Ragazzi informati oggi saranno sicuramente adulti consapevoli del domani”, ha concluso l’Ing. Viroli