La Polizia di Stato ha denunciato Z.M. 57enne ravennate, per il reato di tentato furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’altra mattina, alle ore 12,00, gli agenti di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti presso il supermercato EXTRACOOP di via Bussato dove il personale di vigilanza aveva fermato una donna che aveva cercato di oltrepassare le casse omettendo di pagare la merce che aveva prelevato dagli scaffali.

In particolare la donna era stata osservata, nei pressi delle casse, che con molta circospezione aveva cercato di occultare nel corridoio di una cassa chiusa al pubblico due borse della spesa piene di generi alimentari vari.

Le due borse sono risultate contenere 22 confezioni di generi alimentari per un valore complessivo di euro 89,60, tutti danneggiati e non più rivendibili in seguito alla maldestra rimozione dei dispositivi antitaccheggio.

Tutta la merce è stata restituita dagli agenti al responsabile del punto vendita.

La donna, identificata per la 57enne Z.M. residente a Ravenna, è stato accompagnata in Questura dove è stata denunciata in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per il reato di tentato furto aggravato.

Nella medesima circostanza Z.M., che è stata trovata in possesso di un paio di forbici, verosimilmente utilizzate per la rimozione dei dispositivi antitaccheggio, è stata anche denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere.