Sicurezza alimentare, articoli di abbigliamento, prodotti chimici e tessili, turismo, macchinari e apparecchiature. Sono questi i settori sui quali le imprese ravennati possono contare per entrare nel mercato della Bulgaria, un paese in grande sviluppo che, nei prossimi mesi, potrebbe aprire scenari economici ancora più importanti.

Si è discusso anche di questo nel corso dell‘incontro svoltosi martedì scorso in Camera di commercio tra il Console generale della Repubblica di Bulgaria a Milano, Tanya Dimitrova, e il Commissario straordinario dell‘Ente di Viale Farini, Giorgio Guberti, affiancato dal Segretario generale, Mauro Giannattasio. Illustrate, in particolare, le opportunità normative e fiscali e le offerte agli insediamenti aziendali in Bulgaria, oltre che per rafforzare le occasioni di soggiorno e di scambio commerciale.

Della necessità di collaborazione e competitività ha parlato nel suo intervento il Commissario della Camera di commercio: “Nello scenario economico internazionale, ha sottolineato Guberti, la competizione si sta spostando dalle imprese ai territori. Occorre mettere in comune, dunque, le eccellenze ed affrontare alcune politiche in forma coordinata e sinergica, soprattutto quelle che fanno capo alla nuova programmazione europea”