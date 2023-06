Avrebbe dovuto essere il gran finale della stagione sportiva 2022-23, sarà il primo grande evento della nuova annata. Dopo annullamento annunciato le scorse settimane, nelle ore immediatamente a ridosso dei tragici eventi legati all’alluvione, Stuoie Kids Foot è stato ufficialmente riprogrammato e si disputerà sabato 9 e domenica 10 settembre, sempre allo stadio comunale di Lugo e sempre grazie al gruppo di tecnici, dirigenti e volontari della polisportiva Lugo 1982.

Uno slittamento di tre mesi dunque, ma non la rinuncia all’organizzazione per un appuntamento che in tanti attendevano e che, grazie alla grande forza d’animo dei romagnoli, dimostrata in tanti ambiti in queste ultime settimane, si disputerà comunque e rappresenterà un simbolo di ripartenza e rilancio.

“L’alluvione dello scorso maggio – spiegano il presidente di Lugo 1982 Antonio Amadei e il Direttore tecnico Franky Tolmer a nome di tutto il consiglio della società rossoblu – è stato un colpo durissimo per la città di Lugo ed anche per tanti nostri tesserati, per le loro famiglie e per tutto il nostro mondo. Quando l’acqua ha invaso case, aziende e impianti sportivi, come il nostro campo e la nostra sede, mancavano poco più di dieci giorni allo Stuoie Kids Foot programmato per il 3 e 4 giugno. La decisione di annullarlo è stata immediata e non poteva essere altrimenti. Nei giorni successivi, quelli della ripresa, abbiamo però iniziato a maturare il desiderio di fornire anche come società sportiva la dimostrazione che tutta la Romagna stava dando: nessuno si arrende e siamo pronti a ricominciare. Così è nata l’idea, concretizzatasi grazie alla disponibilità di tutte le realtà coinvolte, di trasformare lo SKF 2023 dal finale della stagione in corso all’apertura della nuova annata e abbiamo individuato il nuovo week-end, quello del 9 e 10 settembre”.

Torneranno dunque a impegnarsi nell’organizzazione gli oltre 80 volontari già previsti a giugno, così come le aziende che avevano già dato il loro sostegno e tutti i cittadini che vengono quotidianamente coinvolti nelle iniziative di Lugo 1982. Confermate anche gran parte delle società che avevano già in precedenza accolto l’invito per una bella esperienza in Romagna, con qualche probabile novità. Squadre composte da giovani nati nel 2012 in rappresentanza sia del movimento calcistico del territorio, sia di club professionistici nazionali e internazionali. Tra queste Bologna, Cesena, Pescara, Imolese e Ravenna, quest’ultima vincitrice nel 2019. E per proseguire nel solco internazionale anche formazioni da nazioni europee come Francia, Scozia e Ungheria, alle quali si potrebbero aggiungere compagini da altri paesi.

E anche il programma delle iniziative collaterali sarà in gran parte confermato. Tra gli appuntamenti da non perdere, sabato 9 settembre l’iniziativa in collaborazione con il Cineclub Italo Zingarelli e Lugo Music Festival legata ai vent’anni dalla morte di Alberto Sordi, l’indimenticabile attore che nel 1970 fu protagonista del film “Il presidente del Borgorosso Football Club” girato in parte a Lugo e in particolare proprio nella struttura dello stadio comunale.

Confermati anche gli stand gastronomici e le occasioni di socializzazione che negli anni passati hanno garantito il successo di Stuoie Kids Foot e che sono da sempre tratto distintivo di una società che vanta 40 anni di storia e che da sempre si affida in particolar modo allo spirito di aggregazione e al volontariato.