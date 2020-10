Grande spavento nel pomeriggio di venerdì in Corso Garibaldi per una bambina che ha rischiato di essere investita da un’auto di passaggio. Sono in realtà discordanti le versioni su quanto accaduto. Dovrà essere la Polizia Locale a far luce su quanto successo.

La bambina è improvvisamente arrivata in strada, uscendo da uno dei negozi lungo Corso Garibaldi, subito dopo il parco San Francesco. Una volta in strada, secondo alcuni testimoni sarebbe stata colpita da un’auto in transito, con l’automobilista che non è riuscito ad arrestare in tempo il veicolo. Secondo un’altra versione, invece, l’auto si sarebbe fermata in tempo e la bambina sarebbe caduta per terra per lo spavento, sbattendo violentemente sull’asfalto. In ogni caso è stato necessario l’intervento del 118, arrivato sul posto con ambulanza e auto medica. Fortunatamente le conseguenze per la bambina non sono state gravi.