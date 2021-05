Ripartono le attività al Museo Carlo Zauli dopo la sospensione dovuta alla pandemia

“Siamo tornati aperti al pubblico per proseguire il nostro percorso volto alla tutela e diffusione dell’opera di Carlo Zauli, alla valorizzazione del materiale ceramico, alla ricerca nei linguaggi contemporanei, alla didattica e alla creazione di reti culturali attive sul territorio e nei contesti internazionali. Ci teniamo a fare presente che gli eventi in presenza verranno organizzati in totale sicurezza, previa prenotazione e con accessi contingentati, rispettando i protocolli di sicurezza che saranno previsti”

– Giovedì 13 maggio, ore 18.00

Podere La Berta al Museo Carlo Zauli.

Presentazione al pubblico de “le Ceramiche della Berta”.

Negli ultimi anni, Podere La Berta è diventato un punto di riferimento non soltanto per gli amanti del vino e dell’enogastronomia, ma per l’intera valorizzazione di un territorio, quello compreso tra il bosco dell’Olmatello, i primi calanchi formati da quelle argille azzurre – così chiamate da Leonardo da Vinci – che sono alla base della secolare tradizione della ceramica faentina; un punto di riferimento dei tanti percorsi nella Natura che stanno attraendo molti faentini, dei mille racconti che contraddistinguono queste terre, tutti elementi ideali per nuovi progetti di valorizzazione turistica di questo territorio.

In questo scenario nascono le Ceramiche della Berta, una collezione di maioliche in edizione limitata realizzate in esclusiva per il Podere da alcuni tra i più importanti artisti e ceramisti faentini del nostro tempo.

Una collezione di ceramiche d’artista nate da un profondo sguardo all’identità di Podere la Berta, e che della Berta quindi richiamano il paesaggio, i colori e i profumi, le atmosfere, oltre naturalmente ai propri prodotti enogastronomici.

Abbiamo scelto Fiorenza Pancino, Elvira Keller e Martina Scarpa di Ceramiche Lega ad inaugurare un progetto che si preannuncia molto ampio ed eterogeneo, declinando il proprio stile e la propria energica creatività in suggestioni legati al luogo ed ai piatti realizzati dallo chef Andrea Visani. Con questo progetto Podere La Berta conferma qualcosa che già si respirava nell’aria da un po’ di tempo: di non essere soltanto un luogo nel quale si produce vino, olio, nel quale si vive un’esperienza enogastronomica, ma di essere un luogo nel quale si vive la cultura di un territorio e che valorizza quel territorio da molti punti di vista, intrecciando la propria identità con frammenti di storia e di arte.

– Sabato 15 maggio 2021 10.00-13.00 / 15.00-18.00

– Domenica 16 maggio 10.00-13.00

In occasione di Buongiorno Ceramica, la più colorata e gioiosa festa delle arti attraverso l’Italia alla sua 7° edizione in contemporanea in 45 città della ceramica in Italia, organizzata da AiCC (Associazione Italiana Città della Ceramica), il MCZ sarà aperto per festeggiare ad ingresso gratuito.

Ingresso nel weekend SOLO SU PRENOTAZIONE almeno un giorno prima.

La visita guidata è a pagamento e su prenotazione.

– Giovedì 20 maggio ONLINE 15.30 – 19.30

Arts Therapies Labs Carlo Zauli, Workshop con Mona Lisa Tina (max 15 persone)

a pagamento 35 € + IVA / Prezzi agevolati per gli allievi della Scuola Nuove Arti Terapie

Laboratori ideati e progettati per gli spazi del MCZ a Faenza e che rispondono ai bisogni di sempre maggiore benessere psicofisico delle persone. Si diffonde così l’identità del luogo attraverso incontri esperienziali, accompagnati dall’arte terapeuta.

Gli Arts Therapies Labs sono rivolti a: studenti, educatori, psicologi e operatori sociali, operatori sanitari e a chiunque abbia interesse per le arti contemporanee e le arti terapie ma soprattutto a chi desidera intraprendere un percorso di miglioramento di sé e della propria qualità di vita.

– Giovedì 20 maggio ore 17.00

Inaugurazione Studio Bartoletti e Cicognani presso MCZ BOX ingresso MCZ, Via Croce 6; Faenza (Ra)

Il Museo Carlo Zauli è lieto di segnalare l’opening dello studio Bartoletti Cicognani, che da qualche mese ha sede presso il nostro spazio MCZ BOX. Attivo a Faenza dal 2003, lo studio si occupa di progettazione e comunicazione attraverso la percezione sensoriale, considerando l’architettura come un mezzo per facilitare processi sociali, legami relazionali e benessere. Gli ambiti in cui opera riguardano abitazione, luoghi di lavoro, spazi espositivi e di socializzazione.

Bartoletti e Cicognani continuano la lunga collaborazione con il museo nella realizzazione di percorsi sperimentali tra ceramica, architettura e design.

Nella serata dell’opening il museo presenterà un allestimento speciale nella sala dei forni, con una selezione di lavori in ceramica realizzati dallo studio per l’architettura.

Nella stessa giornata il museo inaugura un nuovo allestimento degli spazi di MCZ BOX, con una selezione di lavori della collezione contemporanea realizzati durante i progetti di residenza. MCZ BOX è anche sede della residenza per gli artisti e di attività formative in collaborazione con Ecipar CNA: prima Artigiani Digitali, poi Atelier delle Figure, oggi l’IFTS per la ceramica, percorso formativo coordinato da Viola Emaldi.

– Giovedì 27 maggio ore 19.00

MCZ al PODERE LA BERTA, azienda vinicola e agriturismo a Brisighella. Via Berta, 13 48013 Brisighella (RA). Podere La Berta. Via Berta, 13 48013 Brisighella (RA).

Podere La Berta diviene un vero e proprio avamposto immerso nella Natura del Museo, attraverso l’installazione di opere storiche del Maestro presso gli spazi del Podere, uno spazio per laboratori ceramici e un progetto speciale dedicato alle relazioni tra ceramica e cibo.

– Venerdì 28 maggio ore 19.00

Inaugurazione mostra “Giuseppe Spagnulo e Carlo Zauli.

Dialoghi, confronti ed eredità artistiche tra gli anni ’50 e ’90”

a cura di Barbara Vincenzi.

In collaborazione con ARTEA GALLERY Milano e il MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza.

Sino a venerdì 25 giugno.

L’evento prevede l’allestimento di un gruppo di opere al MCZ di Giuseppe Spagnulo in dialogo con le opere di Carlo Zauli. Sono proposti inoltre percorsi in città alle opere dei due artisti, che fanno parte del MAP, il museo all’aperto della città.

I due artisti sono legati da una comune visione dialettica del linguaggio scultoreo. Nel 1952 Spagnulo si trasferisce a Faenza per frequentare l’Istituto d’Arte per la Ceramica, dando vita ad un’amicizia con Zauli che proseguirà per tutta la vita.

Saranno proposte alcune giornate dedicate a Visite Guidate Speciali che prevedono il seguente percorso: MCZ + MIC + luoghi in città.

BIGLIETTO: Ingresso MCZ + visita guidata 10,00 euro + Ingresso MIC 5,00 euro

nelle seguenti giornate di sabato 29 maggio 2021 ore 10,30; sabato 5 giugno 2021 ore 10,30; sabato 12 giugno 2021 ore 10,30.

E’ necessaria la prenotazione scrivendo a museocarlozauli@gmail.com

– Lunedì 31 maggio ore 19.00

MCZ Padiglione estate (maggio – ottobre 2021).

Compleanno MCZ con Visita guidata speciale a cura di Emidio Galassi, ceramista e scultore.

Si rinnova il classico progetto estivo di audience development, rivolto sia ad un pubblico di affezionati sostenitori che di non addetti ai lavori e non soliti a frequentare il luogo, per diffondere la cultura in tutte le sue forme, dialogando in rete con altre realtà cittadine con l’obiettivo di rafforzare e ampliare il network culturale e di visitatori del territorio. Intendiamo proporre il Compleanno MCZ con una Visita guidata speciale a cura di Emidio Galassi, ceramista e scultore.

Galassi. La sua formazione in ambito ceramico si svolge Faenza, all’Istituto d’Arte G. Ballardini e presso lo studio di Carlo Zauli dove lavora a fianco di Mauro Tampieri e Sergio Gurioli. Nel 1986 apre uno studio in proprio dove si dedica soprattutto alla scultura in grès. È membro dell’Accademia Internazionale della Ceramica di Ginevra dal 1982. Insegnante di Progettazione all’I.S.I.A (Istituto Superiore Industrie Artistiche) e all’I.S.A. (Istituto Statale d’Arte) di Faenza e docente di Ceramica presso l’Accademia Ligustica di Genova. Ha ottenuto riconoscimenti importanti in diversi Concorsi Nazionali e Internazionali, tra cui il Premio Faenza vinto nel 1983 al 41° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte di Faenza.

Proseguono le RESIDENZA D’ARTISTA per Shafei Xia e Nuovo Forno del Pane in collaborazione con il MAMbo di Bologna.

Artisti che incontrano il mezzo espressivo della ceramica. Attraverso la supervisione di un tutor ceramista e di un gruppo di studenti del territorio e delle Accademie di Bologna e Ravenna, partecipanti al nostro corso per curatori, l’artista ospite realizza opere d’arte secondo la propria poetica. L’artista cinese Shafei Xia (ShaoXing, Cina 1989) ha iniziato a marzo la sua esperienza in Residenza al MCZ, seguita dalla ceramista Aida Bertozzi. L’esperienza è in collaborazione con P420, galleria d’arte bolognese di prestigio internazionale. A completare il panorama dei transiti artistici, segnaliamo una importante collaborazione con il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, che porterà al nostro museo alcuni giovani artisti partecipanti al progetto “Nuovo Forno del Pane” che il museo bolognese dedica a 12 giovani artisti. Gli artisti realizzeranno un progetto in ceramica negli spazi del Museo Carlo Zauli, tracciando un momento di fusione tra gli spazi e i progetti delle due istituzioni regionali.

PER LE SCUOLE: VISITE GUIDATE VIRTUALI E VISITE IN PRESENZA

Rivolte alle classi delle scuole: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e università, a cura di Matteo Zauli e dello staff del MCZ. Un appuntamento per far conoscere il Museo Carlo Zauli ai ragazzi delle scuole e di tutte le età. Il MCZ propone la possibilità di conoscere il Museo accompagnati dal suo staff. “Offriamo il giardino del MCZ per lezioni all’aperto alle scuole. Previa prenotazione”.