Riapre Palazzo San Giacomo a Russi: sarà centro polifunzionale | VIDEO

Con la mostra “Alla Natura” riapre Palazzo San Giacomo a Russi. Completati i lavori del piano terra pensati per trasformare l’antica dimora dei Conti Rasponi in un sito polifunzionale per eventi, convegni ed esposizioni temporanee. I lavori sono stati finanziati con una parte delle compensazioni dovute alla riconversione dello zuccherificio Eridania in centrale a biomasse. L’obiettivo del Comune di Russi è di continuare nell’opera di recupero. Nel frattempo dal 18 giugno al 25 settembre le sale del San Giacomo ospiteranno un’esposizione curata da Alessandra Carini di Mag | Magazzeno Art Gallery. Una mostra collettiva dedicata a Hyuro, artista argentina recentemente scomparsa. Una mostra dove l’azione artistica è stata pensata come rito propiziatorio all’interno della tematica dei cambiamenti climatici.