Il Ravenna FC comunica di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento di Simone Campagna che si aggregherà alla squadra giallorossa fino al termine della stagione.

Reduce dalla vittoria dei playoff del girone D con il Corticella, Simone è un centrocampista polivalente dotato di tanto dinamismo ed abilità di inserimento.

Dopo avere fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Bologna, con il quale è arrivato fino al campionato Primavera, passa al Corticella in Eccellenza. Conquistata la promozione in serie D con i biancazzurri nella scorsa stagione ha vissuto un campionato da protagonista nella squadra rivelazione del girone, impreziosendo con 7 reti e 3 assist le 32 presenze in campionato e conquistando la vittoria nei playoff.