Ravenna Coraggiosa incontra il ministro Speranza: “Investimenti per la medicina territoriale”

Incontro online organizzato da Ravenna Coraggiosa con il ministro della salute Roberto Speranza per la campagna elettorale delle elezioni amministrative di Ravenna.Un incontro che ha riguardato però non solo il territorio del comune bizantino focalizzandosi sui prossimi investimenti del Ministero in tema di salute. Per il ministro Speranza il futuro del sistema sanitario sarà legato alla medicina territoriale, con un forte investimento nelle case della salute grazie ai fondi del PNRR. In questo senso il ministro ha elogiato il progetto della Casa della Salute in Darsena e il lavoro da primo cittadino del sindaco uscente Michele de Pascale, sostenuto proprio dalla lista di Ravenna Coraggiosa. Un sistema sanitario che vedrà in un ruolo centrale i medici di medicina generale e le nuove politiche legate all’ingresso nel mondo del lavoro di nuovo personale medico