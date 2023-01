Chiude la filiale BPER di via Castel San Pietro nel Borgo San Rocco. La decisione al centro di una riorganizzazione delle filiali di quella che oggi è la terza banca nazionale italiana, con la sede principale a Modena, fondata nel 1867. Non un problema da poco per i commercianti e i residenti del Borgo San Rocco che hanno fatto partire una raccolta firme. La questione martedì sarà anche tema di discussione in consiglio comunale, dove sarà il Partito Democratico a presentare alla giunta un question time per la salvaguardia della vitalità del borgo.