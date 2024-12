Quasi un milione e mezzo di tonnellate di CO2 risparmiata in tutto il comune di Ravenna. È il dato che emerge da un report condotto da Enegan, trader di luce, gas e telecomunicazioni, calcolato sulla fornitura di 60 realtà imprenditoriali del territorio che, dal 2021, sono state coinvolte in un progetto di decarbonizzazione.

Il dato non è passato inosservato all’amministrazione comunale che, attraverso l’assessore all’ambiente Gianandrea Baroncini, ha sottolineato il valore del risultato raggiunto e quanto rappresenti in termini di consapevolezza verso i temi ambientali e di salvaguardia del Pianeta. L’amministrazione ha ricevuto quindi dalle mani di Enegan il certificato che attesta il numero preciso di CO2 risparmiata (per l’esattezza 1.416.823,7 chili).

Lo scorso luglio il trader ha ricevuto il patrocinio per l’iniziativa “Vie Sostenibili”, progetto che nasce in modo spontaneo con la volontà di sensibilizzare le attività imprenditoriali sui temi legati alla sostenibilità e coinvolgendole attraverso un percorso concreto e di valorizzazione del territorio. Proprio per questo motivo, il trader ha voluto celebrare le imprese che hanno aderito alla fornitura e grazie alle quali, in quel caso, sono state risparmiate oltre 325 tonnellate di CO2, l’equivalente di quello che potrebbero assorbire 8.142 alberi.

“Siamo vicini a tutte le iniziative che danno un contributo al raggiungimento di obbiettivi di sostenibilità.” dichiara Gianandrea Baroncini, assessore alla transizione ecologica del comune di Ravenna “Anche “vie sostenibili” è infatti un esempio di sensibilizzazione e di risparmio che viene dal basso e che produce, oltre ad un risultato importante, un messaggio “culturale” da diffondere e sostenere”