In questi giorni il dibattito su via Baccarini si è acceso, le associazioni di Categoria hanno chiesto pubblicamente la parziale riapertura, la politica, il consigliere Alberto Ancarani rivendica di aver messo nel suo programma elettorale la questione di via Baccarini e l’amministrazione comunale nelle parole del Vice Sindaco Fusignani che rassicura tutti “che la via è al centro di un progetto di riqualificazione”.

Allora non ci resta che aspettare…