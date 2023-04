Innovazione e tecnologia applicata ai servizi di manutenzione delle infrastrutture autostradali si confermano essere le strategie vincenti della Greenway Group Srl, holding della famiglia Molinari, con sede a Ravenna e leader Nazionale nel segmento delle manutenzioni del verde stradale e autostradale. Tra le prime 10 aziende Europee, il Gruppo registra una presenza anche di rilievo scientifico, espressa attraverso il Centro Studi per i Cambiamenti Climatici, attiva con specifici studi in Nord Africa, Nord America e bacino del Mediterraneo.

In questo quadro Greenway Group Srl prosegue la sua crescita nel settore della manutenzione stradale e autostradale, attuando una politica di diversificazione degli investimenti infrastrutturali in Italia, Romania e Nord America.

In particolare in Italia la controllata del Gruppo, Ecogest SpA, conferma il trend in crescita e il ruolo di leader nella manutenzione del verde autostradale, chiudendo l’ultimo bilancio, con un fatturato di euro 12.573.719,00 e un utile netto di euro 440.730,00 (+29% rispetto al 2021). Numeri che confermano il trend in crescita e il ruolo di leader nella manutenzione del verde autostradale, avviando percorsi di diversificazione.

Ecogest SpA si sta concentrando sull’innovazione tecnologica e l’applicazione di nanotecnologie per il monitoraggio delle opere d’arte infrastrutturali, immaginando dei percorsi di aggregazione con realtà molto evolute in questo settore di “nicchia”, che “sono la chiave dell’innovazione per garantire un’offerta multidisciplinare alle stazioni appaltanti storicamente in portafoglio”, sottolinea Tommaso Molinari, consigliere ed azionista della holding.

Nei giorni scorsi, inoltre, Ecogest SpA si è aggiudicata una quota significativa dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi lungo le tratte della A24 ed A25 nel Lazio e in Abruzzo, portando la sua presenza nazionale alla quasi totalità delle concessionarie autostradali in esercizio, con ben 25 cantieri suddivisi sull’intera rete nazionale.

Sempre in Italia verrà approvato il bilancio della collegata Servizi & Infrastrutture Scrl, consortile nata nel 2018, che opera lungo alcune tratte autostradali di Liguria e Toscana, servendo assistenza logistica nel censimento di possibili criticità nelle stesse regioni e in Piemonte.

L’espansione internazionale di Greenway

Romania e Nord America sono i Paesi in cui Greenway sviluppa attualmente il suo business. In particolare, in Romania nelle prossime settimane verrà approvato il bilancio della collegata rumena Ecogest Servicerom srl, con sede a Bucarest, dove i dati provvisori determinano, dopo un periodo di sosta operativa dovuto agli effetti pandemici che in quella nazione sono stati molto più accentuati, una ripresa del settore e una ripresa dei ricavi.

Parte degli utili ottenuti in questo ultimo anno saranno utilizzati per nuovi investimenti nel Nord America: “L’EBITDA e la marginalità netta, consolidata in questi ultimi 3 esercizi, ha consentito – secondo il CEO Michela Nanni – di reinvestire gli utili accantonati per la creazione di una NewCo in Nord America. Questo ha permesso alla holding che ci controlla di investire in quote azionarie di concessionarie autostradali e di dar vita a futuri investimenti in aziende moderne, efficienti e competitive del comparto autostradale”.

Ecogest North America Inc., questo il nome della NewCo, ha sede a Toronto ed è operativa dall’ottobre 2021 La NewCo è già impegnata nel settore della manutenzione autostradale e del landscaping urbano, avendo già allestito una propria rete commerciale e avviando produttive interlocuzioni con i principali players del settore. Si è già dotata di una propria sede logistica e operativa dalla quale dirigere operazioni per tutto il Nord America e, a regime, prevederà un ulteriore rafforzamento dell’organico con un responsabile tecnico, una amministrativa e un numero di operai congruo alla realizzazione delle attività in corso di contrattualizzazione.