Nella notte di giovedì 9 marzo un camion ha preso fuoco in autostrada, tra i caselli di Faenza e Forlì. I vigili del Fuoco riferiscono che: “Sono intervenute due squadre del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì, sono intervenute in A14, corsia Nord al Km 66, tra i caselli di Forlì e Faenza per l’incendio di un autoarticolato. Le squadre giunte sul posto hanno lavorato per contenere ed estinguere le fiamme all’interno del rimorchio, che trasportava pacchi. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto Polizia Stradale e Società Autostrade.”