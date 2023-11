Nel pomeriggio di ieri, martedì 14 novembre, nella sala del Consiglio comunale di Faenza, il sindaco Massimo Isola e l’assessora con delega allo Sport, Martina Laghi, assieme al presidente del Panathlon Faenza, Claudio Sintoni, hanno premiato per i risultati conseguiti nell’anno l’atleta di Orienteering Daniele Jabr dell’ASD Carchidio-Strocchi associazione presieduta da Bruno Casadio. Jabr si è classificato al terzo posto nella classifica finale della Coppa Italia Sprint CO per la categoria M40 oltre a rappresentare l’Italia, assieme alla squadra nazionale, alle Deaflympics, le olimpiadi silenziose, svoltesi a Caxias so Sul in Brasile. Inoltre, l’atleta faentino, si è classificato al terzo posto al Campionato italiano ‘lunga distanza CO’ nella categoria M45 a Livigno. Recentemente, infine, Daniele Jabr è stato nominato direttore tecnico Orienteering per la Federazione sport sordi Italia. All’atleta assente nel corso dei Premi allo Sport, iniziativa organizzata dall’amministrazione nel mese di settembre, per i risultati raggiunti, è stato consegnato un piatto in ceramica offerto dal Panathlon Faenza.