La Consulta, con la collaborazione della Caritas, in piena condivisione dello spirito della solidarietà e dell’importanza dell’organizzazione di un’iniziativa di questo tipo, torna anche quest’anno con il PRANZO DI SOLIDARIETA’ UN NATALE IN COMPAGNIA, giunto alla sua ottava edizione.

È stata attivata una rete di collaborazione nel territorio per organizzare al meglio l’evento. Dopo la prima edizione 2015, partita con non pochi timori e dubbi sul potenziale dell’iniziativa, negli anni l’evento è stato sempre più richiesto a gran voce essendo un evento importante ed aspettato, un momento per stare in compagnia, soprattutto dopo questi due anni di lontananza forzata causa la pandemia. Questo rende molto felici gli organizzatori ma anche consapevoli della grande “responsabilità”, toccando un argomento al quanto delicato e problematico. Gemos e Rione Giallo di Faenza, come ormai da molti anni, daranno il loro preziosissimo contributo (senza il quale difficilmente il pranzo potrebbe essere ad oggi organizzato), offrendo gratuitamente il primo la location del pranzo di Via Oberdan mentre il secondo la cucina per la preparazione del pranzo.

Grazie in particolare alla rete dei servizi sociali e alla Caritas Faenza-Modigliana si sono informati gli utenti. Si aggiungono alla rete e si ringraziano le parrocchie, i dormitori, le mense dei poveri e tutti quei luoghi frequentati da persone sole o potenzialmente in stato di emarginazione e bisogno (associazioni di immigrati, centri per anziani, ecc.), Negli anni il numero degli iscritti al pranzo è sempre andato aumentando, indice questo dell’aumento della difficoltà individuale delle persone, di un aumento di nuclei familiari composti da un’unica unità… numero che purtroppo sottolinea il sempre più crescente stato di disagio e di solitudine di alcuni strati sociali, presenti anche nel nostro territorio. Proprio questi dati hanno preoccupato e fatto riflettere il mondo del volontariato.

Per l’organizzazione scenderanno in campo tantissimi volontari, provenienti anche da fuori e tanti enti ed aziende del territorio hanno offerto denaro e/o beni di consumo per la preparazione del pranzo. É un ulteriore conferma del grande senso di solidarietà che caratterizza la nostra comunità, valore che nei periodi di crisi, anziché disperdersi, tende notevolmente ad aumentare.

Si ringrazia BCC per il contributo concesso; Si ringraziano le aziende DECO per i panettoni SENIOGEL per i prodotti per la preparazione dei pasti GRANFRUTTA ZANI per la frutta donata ACQUAINBRICK per la donazione di acqua in cartone CONAD ARENA per pane a altri prodotti ASSOCIAZIONE INSIEME A TE per i prodotti donati E tutte le associazioni che o grazie a donazione di prodotti o grazie alla loro attività di volontariato hanno contribuito alla realizzazione dell’evento Siamo quindi pronti per festeggiare assieme il Natale! Il 25 dicembre in Via Oberdan n. 7 quindi, alle ore 12,00 i tanti volontari inizieranno a servire i vari commensali.