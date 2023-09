MOTOGP

Decisamente più sorridente la domenica di Montmeló per per il Team Gresini MotoGP che nella gara casalinga di Alex Marquez piazza lo spagnolo in sesta posizione e trova anche un’ottima nona piazza con Fabio Di Giannantonio.

Due risultati importanti e non scontati considerando anche la caduta al primo giro con Enea Bastianini che arrivando lungo alla prima curva porta con sé entrambi i piloti Gresini (tra gli altri) nella via di fuga.

Nessuna conseguenza per Alex e Diggia che al ritorno in pista, dopo la nuova procedura di partenza, portano a casa punti importanti per la stagione, anche in vista dell’appuntamento di Misano tra pochi giorni

MOTO2

Una gara combattuta quella di Jeremy Alcoba, che scatta dalla sedicesima posizione davanti al suo pubblico nel Gran Premio di casa. Il pilota numero #52 trova subito il feeling con la sua moto tanto da pensare di poter ricucire il gap con il gruppo in testa. Ci prova ma fatica nel quarto settore, soprattutto dopo la metà gara: lotta per la zona punti fino al traguardo, che taglia in quindicesima posizione.

Gara da dimenticare invece quella di Filip Salač, che non riesce a trovare il passo gara, perde posizioni fino a decidere di ritirarsi a cinque giri dalla fine.