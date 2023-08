Nel tratto di viale Baccarini compreso tra viale IV Novembre e via Tolosano e piazzale Cesare Battisti, sulla carreggiata centrale: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto mezzi in servizio per il cantiere; sulle carreggiate laterali e secondarie, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto mezzi in servizio per il cantiere o dei residenti.

•sulla carreggiata principale, lato Firenze del tratto di viale IV Novembretra il civico 46 e il civico 36 e sul lato Ravenna della carreggiata di viale IV Novembre tra via Masoni e via Salvolini: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto autobus;

•nel tratto di via Roma compreso tra piazzale Cesare Battisti e via Salvolini: doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su entrambi i lati della carreggiata;

•in via Salvolini sul lato Forlì della carreggiata, per 15 metri a partire dall’intersezione con via Roma: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti iveicoli;

•invia Oriani in corrispondenza del civico 12: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli;

•nel tratto d ivia Oriani compreso tra via Salvolini e viale Baccarini: doppio senso di circolazione per i veicoli in uso a residenti e frontisti delle zone interdette alla circolazione;

•in piazzale Sercognani in corrispondenza del civico 16: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

La stazione ferroviaria potrà essere raggiunta percorrendo via Caldesi e via Roma. Il deflusso sarà possibile percorrendo il primo tratto di via Roma tra piazzale C. Battisti e via Salvolini dove è previsto il doppio senso di circolazione, per poi proseguire su via Salvolini.