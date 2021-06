È Matteo Sobrero il Campione Italiano di ciclismo nella prova a cronometro. L’atleta dell’Astana Premier Tech si è laureato vincitore davanti ad Edoardo Affini e a Mattia Cattaneo. Solo quarto Filippo Ganna, ma quella di Faenza non era la sua gara. Per il campione mondiale era un allenamento in vista delle Olimpiadi. Elisa Longo Borghini è invece la nuova Campionessa Italiana, mentre Francesca Barale trionfa fra le giovanissime.