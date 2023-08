Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre 2023:

Ariete

Ultima settimana rigenerante quella in procinto di aprirsi per il segno dell’Ariete. La fine del mese vi darà modo di ricaricare le batterie e di ripartire più carichi che mai! L’estate, infatti, e complici lontananza, impegni ed imprevisti, ha portato molti rapporti ad indebolirsi, facendo registrare un certo livello di tensione e di inquietudine. Ora è tempo di voltare pagina e di riaccendere amori ed amicizie, insomma, di recuperare il tempo perso! Tuttavia, agite sempre con una certa prudenza, senza quindi compiere scelte avventate.

Toro

In quest’ultima settimana del mese avrete, finalmente, un po’ di tempo per respirare un po’ e sciogliere qualche tensione di troppo accumulata nel corso di queste settimane. Approfittate di questo momento tranquillo per ripartire in grande stile a settembre. Perché non ne approfittate per coltivare qualche passione rimasta in sordina per troppo tempo? Attenzione a qualche vecchia fiamma, non è escluso infatti che un ex possa tornare a bussare alla vostra porta oppure, che un amico vi chieda di ricucire un rapporto che pensavate sepolto.

Gemelli

Momento impegnativo per i Gemelli che dovranno fare un po’ di ordine nella loro vita. Alcuni progetti potranno arenarsi definitivamente mentre altri faranno fatica nel decollare. Ci vuole un po’ di pazienza ma, piano piano, tutti i tasselli del puzzle si incastreranno alla perfezione. Occhio poi alla relazione interpersonali, una polemica di troppo, in famiglia o tra amici, potrebbe dare adito a fratture importanti. Tenete a bada il nervosismo.

Cancro

Il mese di agosto si chiude con una certa serenità per i nati del segno che avranno tanto tempo da dedicare a se stessi e ai propri desideri. Questo è il periodo ideale per rientrare in contatto con i vostri sentimenti e il vostro essere più profondo, solo così vi sentirete pienamente appagati con voi stessi, trovando giovamento non solo nel corpo ma anche nell’anima. Fatevi guidare dal cuore, saprà indicarvi la strada migliore da percorrere. Sarà invece bene tenere le questioni lavorative ancora lontane, avete bisogno di un po’ di relax.

Leone

L’ultima settimana di agosto per i nati Leone rappresenta come una sorta di momento della verità. Niente più compromessi o vie di mezzo per voi, adesso siete pronti a farvi sentire e non accetterete più scuse. Alcune questioni importanti sono ancora in sospeso e l’unico modo per sciogliere ogni dubbio è quello di essere chiari fin dall’inizio. Onestà che richiedete anche alle persone che vi circondano. Non abbiate paura di dire di no e ricordate che “chiusa una porta si apre un portone”.

Vergine

Cari nati Vergine, in quest’ultima settimana del mese di agosto la stanchezza si fa sentire. Tanti gli impegni che hanno caratterizzato la vostra agenda e probabilmente non siete riusciti a staccare la spina quanto e come desideravate. Tuttavia, non perdetevi di animo e non redente vani i vostri sacrifici, assicuratevi che chi vi circonda rispetti il vostro impegno e faccia la sua parte. Spesso siete una colonna importante per le persone a voi care ma talvolta, anche voi avete bisogno di un supporto.

Bilancia

Ultima settimana del mese di agosto dispendiosa per i nati Bilancia. Attenzione, dunque, alle questioni finanziarie, non è il momento di compiere scelte azzardate. Nell’aria si registra una certa instabilità, alcune questioni di cuore sono rimaste in sospeso e tu stesso non sai come comportarti. Lasciati guidare dai sentimenti e tutto filerà per il verso giusto. Quella che vi aspetta sarà una settimana di alti e bassi, armatevi di pazienza!

Scorpione

Una fine del mese all’insegna della pace e della serenità quella che si apprestano a vivere i nati Scorpione. Finalmente, anche voi potrete godere di qualche momento senza pensare a nulla, il che vi rederà particolarmente affabili e spensierati anche nei confronti altrui. Ora, sta a voi comprendere se quella che avete intrapreso sia la scelta giusta e in caso contrario non esitate a “correggere il tiro” e, se necessario, a cambiare rotta in vista di orizzonti maggiormente fruttuosi.

Sagittario

Quelli che stanno per arrivare saranno giorni un po’ piatti per il segno del Sagittario che, dunque, dovrà fare i conti con un po’ di noia. Anche la stanchezza si farà sentire, dandovi l’impressione che nulla possa tirarvi su di morale o stimolare la vostra creatività, che è senza dubbio un punto forte del vostro essere. Ricordate però che annoiarsi non è necessariamente un male, anzi questo momento di stop potrebbe rappresentare il giusto trampolino di lancio per nuove avventure.

Capricorno

I nati del segno necessitano di una certa stabilità e di certezze che in quest’ultima settimana del mese di agosto paiono più traballanti del solito. Ora, se in ufficio da tempo la situazione è più instabile del solito, mettere da parte gli scrupoli ed iniziate a tutelare voi stessi. Tuttavia, non agite di impulso, altrimenti potreste correre il rischio di pentirvi. Chiedete consiglio ad una persona amica che saprà analizzare la situazione in modo oggettivo.

Acquario

Bello questo cielo per i nati Acquario, che potranno contare su una serie di interessanti novità e di incontri speciali! Il cuore torna a battere come non accadeva da tempo, regalandovi emozioni che credevate sepolte. Tuttavia, siete anche combattuti tra il bisogno di sentirvi liberi, privi di responsabilità, e il senso di pace di una vita di coppia. Qualche dubbio di troppo potrebbe sorgere anche tra coloro che sono già insieme, spingendovi a chiedervi cosa desideriate davvero.

Pesci

Un momento di rinascita quello che i nati Pesci si apprestano a vivere nella parte finale del mese di agosto. Durante queste estive settimane ci sono stati degli alti e bassi che vi hanno lasciato qualche acciacco di troppo ma ora siete pronti a ripartire a e dimostrare tutto il vostro valore e le vostre potenzialità! Ora avrete il giusto tempo da dedicare a voi stessi e non abbiate paura di mostrarvi fragili, vulnerabili, con le persone che contano nella vostra vita.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2023”, Cairo Editore, novembre 2022)