Lo scorso 26 agosto si è conclusa la IV edizione di Equidistanze | Residenze Artistiche indirizzata ad artist3 emergent3 selezionat3 tramite bando dal team curatoriale composto da Alessandra Carini, Benedetta Pezzi, Nicola Montalbini e Marco Miccoli.

Dal 2020 in una casa colonica del ‘700, vengono organizzate delle residenze artistiche nella piccola frazione di Filetto (l’ultima del Comune di Ravenna), una località a metà fra tanti luoghi e tante province: Filetto è un luogo di confine, una strada che fila dritta fuori dalla palude imperiale, attraversando la campagna. I caratteristici filari di alberi sul viale fanno pensare ad una Los Angeles amena coi pioppi al posto delle palme. Proprio qui gli artist3 sono chiamati ad operare sul territorio rurale in stretta collaborazione con gli abitanti del luogo che ospitano le opere sui muri di casa loro o nei loro giardini.

“Le più di 30 opere che oggi abitano queste frazioni sono entrate in qualche modo a far parte dell’immaginario collettivo, hanno creato discussioni e confronti, legami e conflitti, hanno attirato persone da altri luoghi e, cosa importante, hanno creato qualche nuovo, piccolo pensiero. Non sappiamo esattamente dove ci porterà questo progetto, è qualcosa che si crea strada facendo, che si costruisce insieme piano piano”, afferma Alessandra Carini.

Quest’anno gli artist3 hanno operato anche nelle frazioni limitrofe di Pilastro e San Pietro in Trento, per questo motivo gli eventi di restituzione delle Residenze verranno organizzati in vari luoghi: nella sede di Equidistanze, nello storico circolo del paese di Filetto e in una delle case private che ospitano alcune delle opere realizzate in questa edizione.

“Le nostre storie, estranee, si sono mischiate a alle loro: prima a quelle dei filettesi e successivamente anche a quelle degli abitanti dei paesi limitrofi. Ogni anno questo progetto ci ha dato la grande possibilità di conoscere persone con passati da scoprire e qualcosa da raccontare. Si sono formate memorie nuove che ognuno di noi conserva con affetto, che hanno fatto sì che nascessero amicizie e rapporti di valore che manteniamo con cura”, aggiunge Benedetta Pezzi.

“Crediamo che l’arte possa essere un connettore, una sostanza vivificante per luoghi che rischiano di essere dimenticati. Vediamo i confini come un luogo d’incontro e non di separazione, l’opera d’arte non come un oggetto da ammirare in un museo ma un’opera collettiva, in dialogo con la comunità che la custodisce come proprietà simbolica”, scrive Nicola Montalbini.

PROGRAMMA:

Venerdì 1 settembre

presso la sede di Equidistanze in via Roncalceci 203 a Filetto (Ravenna)

Dalle ore 17:00 live painting

Dalle ore 18:00 alle 21:00 dj-set di rikipicchi

Bar, biciclette, jacuzzi, gadgets

Sabato 2 settembre

Presso il Circolo Acli in via Roncalceci 123 a Filetto (Ravenna)

Dalle ore 16:00 live painting e proiezioni

Dalle ore 21:00 alle 24:00 dj-set di Trinity

Bar, pizza, biciclette, gadgets

Domenica 3 settembre

Presso la casa privata in via dell’Orso 34 a San Pietro in Trento (Ravenna)

Dalle ore 16:00 live painting e premiazione delle opere scelte dal team e dai cittadini

Dalle ore 18:00 alle 20:00 selezione musicale a cura di Ilaria Magagni

Bar, Biciclette, gadgets

Nelle tre giornate verranno fornite le nuove mappe, strumenti indispensabili per poter trovare tutte le opere realizzate dagli artist3. Saranno disponibili inoltre delle biciclette per poter effettuare il tour in modo autonomo fra Filetto, Pilastro e San Pietro in Trento. I tour possono essere effettuati anche a piedi o in automobile.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Per informazioni contattare il numero 328 28 600 74

Artist3 della IV Edizione:

Aurora Avvantaggiato e Raffaele Vitto (Puglia)

Stefan Bressel (Germania)

Gaia Coals (Lombardia)

Serena E. Kippenbergen (Emilia Romagna)

Link HG (Veneto)

Rise (Emilia Romagna)

Rosmunda (Friuli Venezia Giulia)

Matteo Urbani (Abruzzo)

Chiara Zarmati (Piemonte)

Equidistanze | Residenze Artistiche nascono da un’idea di MAG | Magazzeno Arte Contemporanea e sono organizzate da Associazione Culturale XX APS con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Daniele Cabri, La BCC, Assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna, Associazione Norma APS, Chiara e Luca e tutte le persone che hanno partecipato al crowdfunding a cui rivolgiamo un sentito ringraziamento. Sponsor tecnici: Ralcolor e Nicola Servadei.