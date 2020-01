Le sardine ravennati hanno organizzato per venerdì 24 gennaio alle ore 18,30 la loro seconda manifestazione nella stessa serata in cui ci sarà in piazza del Popolo la chiusura della campagna elettorale per Lucia Borgonzoni con la presenza di Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, e Giorgia Meloni.

“Noi siamo sardine, siamo 6000, nuotiamo in mare aperto, non ce lo toglierete”.