La costituzione di una azienda in forma cooperativa e la figura professionale dell’educatore sportivo per la disabilità. Sono i temi trattati nei giorni scorsi all’Ite ‘Ginanni’ di Ravenna da Edoardo Lombardi, socio e cooperatore di Domus Coop di Forlì, e da Cristian Rivalta, educatore sportivo per la disabilità della cooperativa La Pieve di Ravenna. A beneficiare della lezione sono stati gli allievi della 4B Afm ‘Sport Manager’.

L’incontro è rientrato nelle attività didattiche del progetto ‘Job around the sport’, coordinato da Alma Sport Service di Silvana Oggioni e Alberto Ceroni, che – da 8 anni a questa parte – offre agli studenti degli indirizzi sportivi del ‘Ginanni’ e del Liceo scientifico ‘Oriani’ un’ampia gamma di esperienze ed opportunità per esplorare il mondo dello sport da molteplici prospettive, fra cui anche la realizzazione degli articoli per la rivista online ‘SportMag Ravenna’.

Edoardo Lombardi ha proposto una riflessione sulla responsabilità (divisa su più persone), sul futuro e sul benessere (il guadagno è per tutti) di una società costituita in forma cooperativistica.

Cristian Rivalta ha invece parlato di finalità, analisi del contesto, obiettivi, strategia, azione, monitoraggio, valutazione e pianificazione, nell’esercizio della professione di educatore sportivo per la disabilità