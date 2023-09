Inaugurato a Faenza, nella sede del team Gresini Racing di via Pana, il museo dedicato a Fausto Gresini. All’interno i visitatori potranno ripercorrere la vita da motociclista di Gresini: moto, tute, trofei vinti. Da tempo la famiglia aveva in mente il progetto, arrivato alla sua inaugurazione alla vigilia del Gran Premio di Misano. All’evento ha così potuto partecipare i piloti del team Gresini impegnati in MotoGP, Moto2 e MotoE, Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna Sports, società che gestisce gli eventi motociclistici, e i vertici del motomondiale.