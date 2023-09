Il ballo delle scuole trasloca all’ex Tek, la discoteca di via Proventa e non si svolgerà più in Piazza del Popolo. Ad annunciarlo gli stessi ideatori della serata, che prendeva il titolo di The Square. La festa si sarebbe dovuta tenere venerdì 8, dalle 21.30 alle 3 di notte, in piazza. Doveva essere proibito l’accesso alle logge in assenza del biglietto d’ingresso e i lati corti della piazza dovevano essere chiusi con dei pannelli alti 2 metri d’altezza.

L’idea, fortemente sostenuta dall’Amministrazione comunale, aveva però fatto storcere il naso a molti, a cominciare dalla Questura, che aveva sollevato diversi dubbi. A preoccupare maggiormente le questioni legate all’ordine pubblico e alla somministrazione di alcolici. L’invito alla serata infatti è aperto ai ragazzi che hanno compiuto i 14 anni di età. All’ingresso era previsto una verifica dei documenti. Muniti di un braccialetto, consegnato sempre all’ingresso, i maggiorenni avrebbero potuto chiedere al bar, installato all’interno della festa, la consumazione di alcolici.

Misure tuttavia che non avevano convinto le forze dell’ordine, ma che comunque, grazie proprio al sostegno dell’amministrazione comunale, sembrava potessero garantire alla festa il suo svolgimento. Nella serata di mercoledì, invece, è arrivata la nuova comunicazione.

Nonostante le rassicurazioni, i dubbi legati alla somministrazione di alcolici non si sono cancellati. Non molto convinti, in questi giorni, si sono dimostrati anche alcuni locali del centro. Per i residenti, invece, i timori erano legati all’ordine pubblico e a un nuovo evento che avrebbe potuto trasformare le strade limitrofe ai corsi in un bagno a cielo aperto, come puntualmente avviene in occasione di grandi eventi.

Anche monitorando la prevendita dei biglietti, sembra che alla fine non fosse più così necessario un grande spazio come Piazza del Popolo per realizzare l’evento.