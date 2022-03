Domenica 13 marzo ripartono i campionati degli affiliati ed il Tennis Club Faenza schiera tre squadre in serie C regionale. Il movimento giovanile del circolo di via Medaglie d’Oro è ottimamente rappresentato da una squadra maschile e due femminili, espressioni di un vivaio che continua a fornire elementi validi. Il tutto in attesa della squadra maschile di serie B2, che inizierà il proprio campionato in maggio.

La squadra maschile di serie C sarà come sempre guidata dal maestro Marco Poggi, che schiererà ragazzi dai 15 ai 19 anni: Federico Dardi, Alfredo Ravaglia, Nicola Pasini, Mattia Cavina, Tommaso Servadei, Leonardo Venturi ed il più giovane di tutti, Lucas Geminiani. Per loro, come sempre, l’obiettivo principale sarà quello di incamerare esperienze, con la speranza di portarsi a casa anche qualche buon risultato. Domenica 13 marzo esordio casalingo alle 9 contro il Ct Cesena, senz’altro una tra le favorite del girone.

La squadra “A” femminile si presenta nel segno della continuità rispetto allo scorso anno, con la conferma di Chiara Arcangeli, Alessia Ercolino (entrambe con esperienze anche in A1) ed Emanuela D’Alba. A loro si aggiunge il gradito ritorno di Veronica Valgimigli, faentina doc, e l’esperienza di Paola Tampieri, dallo scorso settembre inserita nello staff dei maestri del circolo. La squadra, all’occorrenza, potrà avvalersi anche della ravennate Olimpia Bergonzoni. Domenica 13 marzo esordio casalingo sempre alle 9 contro il Ct Casalgrande (Reggio Emilia). In un girone dove dovrebbe regnare l’incertezza, qualsiasi risultato può essere possibile.

Anche per le giovanissime della squadra “B” femminile, promossa lo scorso anno dalla serie D1, l’obiettivo principale è quello di fare esperienza. Oltre a Matilde Greco, Sandy Mamini e Sofia Regina, artefici della promozione, completeranno la squadra Virginia Lodi, Alice Battistuli e Chiara Flores. Per loro domenica 13 marzo esordio in trasferta contro il Cus Ferrara.